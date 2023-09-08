Разведка Великобритании будет следить за действиями России в Черном море, чтобы оккупанты не могли атаковать гражданские суда, - Сунак

Великобритания будет использовать данные военной разведки и наблюдения для мониторинга российской деятельности в Черном море, чтобы сдерживать любые российские удары по гражданским судам, транспортирующим зерно.

Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Также Сунак отметил, что его страна проведет международный саммит по продовольственной безопасности.

Он добавил, что Великобритания предпримет ряд мер, которые помогут миру в борьбе с "зерновым оружием" диктатора Владимира Путина.

Саммит по продовольственной безопасности, который состоится в Лондоне 20 ноября, объединит правительства, международные организации и компании для борьбы с причинами отсутствия продовольственной безопасности и недоедания, сообщили в офисе премьер-министра.

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