Новости • Агрессия России против Украины

Разведка Великобритании будет следить за действиями России в Черном море, чтобы оккупанты не могли атаковать гражданские суда, - Сунак

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Разведка Великобритании будет следить за действиями России в Черном море, чтобы оккупанты не могли атаковать гражданские суда, - Сунак
Великобритания будет использовать данные военной разведки и наблюдения для мониторинга российской деятельности в Черном море, чтобы сдерживать любые российские удары по гражданским судам, транспортирующим зерно.

Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Также Сунак отметил, что его страна проведет международный саммит по продовольственной безопасности.

Он добавил, что Великобритания предпримет ряд мер, которые помогут миру в борьбе с "зерновым оружием" диктатора Владимира Путина.

Саммит по продовольственной безопасности, который состоится в Лондоне 20 ноября, объединит правительства, международные организации и компании для борьбы с причинами отсутствия продовольственной безопасности и недоедания, сообщили в офисе премьер-министра.

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Топ комментарии

  • Валентин Коваль 2a613f18
    Це діло -- ше б есмінця туди
  • Грицько Добрий
    О! Оце діло Сунак говорить...
  • Darnytsya Kyiv
    Щира подяка Сполученому Королівству Великої Британії та Північної Ірландії!
    God save the King!
    Ще би так на постійній основі запровадити спільну роботу по знищенню усіх кацапських корит як ото "мацкви"
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