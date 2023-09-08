Подразделения ВМС в течение недели уничтожили 91 оккупанта, 168 квадрокоптеров и 3 хранилища с боеприпасами. ИНФОГРАФИКА

Подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе созданных группировок продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на недельную сводку ВМС ВСУ.

"За прошедшую неделю нашим военным удалось уничтожить: 91 оккупанта, 3 плавсредства, 1 БпЛА, 3 танка, 2 артиллерийские системы, 1 расчет ПТРК, 10 единиц автомобильной техники, 3 хранилища с боеприпасами и 168 квадрокоптеров", - говорится в сообщении.

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