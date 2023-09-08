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МИД призывает мир осудить незаконные "выборы" РФ на оккупированных территориях

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МИД призывает мир осудить незаконные "выборы" РФ на оккупированных территориях
Незаконные выборы, проводимые Россией на временно оккупированных территориях Украины, не будут иметь никаких правовых последствий и не приведут к изменению статуса захваченных российской армией украинских территорий.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

В министерстве отметили, что "местные выборы", о проведении которых на оккупированных украинских территориях объявила РФ, грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, украинское законодательство и нормы международного права, в частности, Устав ООН.

"Псевдовыборы России на временно оккупированных территориях - ничтожны. Они не будут иметь никаких правовых последствий и не приведут к изменению статуса захваченных российской армией украинских территорий", - отмечается в заявлении МИД.

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В ведомстве отметили, что, организуя фейковые выборы в украинских областях и Крыму, Кремль продолжает делегитимизацию российской правовой системы.

МИД Украины призвал международных партнеров осудить ничтожные и своевольные действия России и не признавать легитимность ни одной "администрации", которая будет создана по итогам незаконных выборов, как и любые решения, которые будут ими приниматься.

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"Лица, причастные к проведению этих псевдовыборов, включая руководство РФ, представителей оккупационных администраций и избирательных структур, должны быть привлечены к ответственности. Инициируем также наложение на них новых международных санкций", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Напомним, Россия объявила о проведении 8-10 сентября 2023 года так называемых "выборов" в местные оккупационные администрации на временно оккупированных частях территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также Автономной Республики Крым и г. Севастополь.

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