Новости

Мощные взрывы прогремели у избирательного участка в оккупированном Бердянске, - Федоров

3 27412
Мощные взрывы прогремели у избирательного участка в оккупированном Бердянске, - Федоров
Российские псевдовыборы в оккупированном Бердянске начались с мощных взрывов.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Два мощных взрыва прогремели в полночь на территории Бердянского муниципального лицея, где враг расположил один из "избирательных участков". Военная охрана не успела помочь - осталась под завалами", - написал Федоров.

По данным местных Telegram-каналов, оккупанты охраняют территории, где были взрывы и пытаются скрыть последствия. Также сообщают, что среди захватчиков, охранявших участок ночью, есть потери.

Читайте: Взрыв раздался в оккупированном Бердянске

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Nick Nemo
    Вот это и есть - дистанционное голосование!
  • Великая Исландия 86ad0f74
    это вам свиноцабаки не турпоездка...!!!
  • Мирко Грубий
    Слава українському спротиву!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости