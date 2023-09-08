Мощные взрывы прогремели у избирательного участка в оккупированном Бердянске, - Федоров
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Российские псевдовыборы в оккупированном Бердянске начались с мощных взрывов.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Два мощных взрыва прогремели в полночь на территории Бердянского муниципального лицея, где враг расположил один из "избирательных участков". Военная охрана не успела помочь - осталась под завалами", - написал Федоров.
По данным местных Telegram-каналов, оккупанты охраняют территории, где были взрывы и пытаются скрыть последствия. Также сообщают, что среди захватчиков, охранявших участок ночью, есть потери.