Пенсионерке из Черниговщины присудили 5 лет за лайки в "Одноклассниках". Женщина говорит, что насмотрелась политических шоу
Такой приговор вынес Прилукский горрайонный суд Черниговской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Судовий репортер".
Женщина лайкала сообщения в "Одноклассниках", которые автоматически отображались на ее странице в новостной ленте ее 178 друзей.
Так она распространила три публикации. Их содержание не разглашается. Одна публикация была сообщением со страницы какой-то группы, вторая – видео со страницы "Комсомольская правда" о боевиках "ДНР". Третий материал прославлял оккупантов.
Подсудимая полностью признала свою вину и подробно рассказала об обстоятельствах содеянного. Она просила строго ее не наказывать. Говорила, что действовала под влиянием политических шоу, не сразу поняла, что это преступление, и сейчас она - на стороне Украины.
Обвиняемая ранее не судима и является пожилым человеком, но сколько ей лет, в решении не уточняется.
Учитывая обстоятельства дела, суд назначил наказание ближе к минимальному пределу санкции в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества.