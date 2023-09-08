Пенсионерке из Черниговщины присудили 5 лет за лайки в "Одноклассниках". Женщина говорит, что насмотрелась политических шоу

Пожилую женщину осудили на 5 лет лишения свободы за глорификацию вооруженной агрессии РФ. Она пользовалась российской соцсетью "Одноклассники" и лайкала там посты о террористах "ДНР", автоматически отображавшихся на ее странице.

Такой приговор вынес Прилукский горрайонный суд Черниговской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Судовий репортер".

Женщина лайкала сообщения в "Одноклассниках", которые автоматически отображались на ее странице в новостной ленте ее 178 друзей.

Так она распространила три публикации. Их содержание не разглашается. Одна публикация была сообщением со страницы какой-то группы, вторая – видео со страницы "Комсомольская правда" о боевиках "ДНР". Третий материал прославлял оккупантов.

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Подсудимая полностью признала свою вину и подробно рассказала об обстоятельствах содеянного. Она просила строго ее не наказывать. Говорила, что действовала под влиянием политических шоу, не сразу поняла, что это преступление, и сейчас она - на стороне Украины.

Обвиняемая ранее не судима и является пожилым человеком, но сколько ей лет, в решении не уточняется.

Учитывая обстоятельства дела, суд назначил наказание ближе к минимальному пределу санкции в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества.

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