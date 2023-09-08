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Выезд за границу ограничат только для мобилизованных женщин - Вениславский

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Выезд за границу ограничат только для мобилизованных женщин - Вениславский
Ограничения на выезд за границу будут касаться только тех женщин, которых мобилизовали в Сил обороны.

Об этом заявил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Что касается ограничения на выезд за границу для военнообязанных женщин, то такое ограничение будет касаться исключительно женщин, которые уже мобилизованы, в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами. Поскольку эти женщины, приобретя статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения", - объяснил он.

Что касается женщин, которые будут поставлены на военный учет, то, по его словам, никаких ограничений в их выезде нет и этот вопрос не рассматривается.

Парламентарий подчеркнул, что и сейчас есть женщины, стоящие на военном учете и никаких ограничений в выезде за границу для них не установлено.

Ранее Вениславский сообщил, что находящиеся на военном учете женщины приобретают статус военнообязанных. Поэтому выезд за границу для них будет ограничено.

Читайте: Пока нет оснований для ограничения выезда за границу женщин, которые будут поставлены на военный учет с 1 октября, - Госпогранслужба

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Топ комментарии

  • Nihilist Toxicus
    Дав задню ) Сцикло ))),але-розумний,бо знає,що жінки,то не терпіли за своєю природою,як чоловіки )
  • Алекс Скела
    Божечки!
    Які ж у нас добрі пани!
    (сякається розчулено)
  • sashiksas
    У этого Вениславского все родственники по мужской линии на фронте?
    И где Коля Котлета? Почему этот пышущий здоровьем бычок не в штурмовой пехоте? Занят делом-крышует колл-центры? Арахамия, подыщи ему замену.
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