Выезд за границу ограничат только для мобилизованных женщин - Вениславский
Об этом заявил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Что касается ограничения на выезд за границу для военнообязанных женщин, то такое ограничение будет касаться исключительно женщин, которые уже мобилизованы, в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами. Поскольку эти женщины, приобретя статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения", - объяснил он.
Что касается женщин, которые будут поставлены на военный учет, то, по его словам, никаких ограничений в их выезде нет и этот вопрос не рассматривается.
Парламентарий подчеркнул, что и сейчас есть женщины, стоящие на военном учете и никаких ограничений в выезде за границу для них не установлено.
Ранее Вениславский сообщил, что находящиеся на военном учете женщины приобретают статус военнообязанных. Поэтому выезд за границу для них будет ограничено.