В Польше избили украинских подростков, задержаны трое подозреваемых

В польском Гданьске полиция задержала трех человек, причастных к нападению на двух 16-летних подростков из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В понедельник сотрудники полиции в Гданьске получили уведомление о нападении на девушку-подростка. Сообщалось, что 26-летняя женщина подошла к жертве и беспричинно принялась бить ее кулаками по лицу и голове. Кроме того, она бросила в нее телефон, повредив его.

За подругу вступился сверстник, за что на него напали двое мужчин.

"Злоумышленники несколько раз ударили и душили его, разбив при этом очки, а также выбросили в воду чехол от телефона", – рассказала младший шериф Магдалена Давка из Гданьского городского отдела полиции.

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Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, и потерпевшая указала на женщину, которая напала на нее раньше. Полицейские немедленно задержали его. Женщина была пьяна и имела более 0,5 промилле алкоголя в организме. Задержанную женщину поместили в изолятор временного содержания. Делом занялись криминалисты, которые начали искать виновных в избиении 16-летнего подростка.

Женщине уже предъявлены обвинения в причинении телесных повреждений средней тяжести и причинении материального ущерба.

В среду в гданьском районе Стоги задержали 28-летнего жителя Гданьска. Вчера к 22:00 был задержан также 43-летний мужчина.

За причинение телесных повреждений средней тяжести задержанным грозит до пяти лет лишения свободы. Такое же наказание предусмотрено за повреждение имущества. За участие в избиении предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.

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