Путін убив Пригожина, для України на одного терориста менше, - Зеленський
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
"Путин сдулся - как человек, как политик. Он убил Пригожина - по крайней мере, такую информацию имеем", - сказал он на саммите "Ялта" в Киеве.
"У нас в Украине траурных дней, когда небо потеряло Пригожина, не было. Для нас это на одного террориста меньше", - добавил глава государства.
По словам Зеленского, моральный дух россиян упал, поскольку они прикрывались "вагнеровцами", бросали их вперед, а возвращаться им назад было нельзя.
"Я думаю, что эта защита, прикрываясь жизнью наемников, вагнеровцев, они это потеряли. Для нас это безусловно плюс", - сказал президент.
Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел крушение пассажирский самолет. В нем находился главарь ЧВК "Вагнер" террорист Пригожин.
Вместе с Пригожиным на борту самолета, вероятно, был один из предводителей "Вагнера" Дмитрий Уткин.
По факту падения самолета Пригожина Следствием РФ завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.
Ряд телеграмм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер", подтвердил ликвидацию террористов Пригожина и Уткина, обвинив в этом "изменников России".