Оккупанты на "выборах" собирают данные о потенциальных призывниках для военкоматов, - Центр нацсопротивления
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Враг готовится к мобилизации на ВОТ юга и уже создал сеть военкоматов на захваченных землях Запорожья, но у этой репрессивной структуры нет данных. Поэтому враг использует "выборы", чтобы набрать информацию о мужском населении региона.
С сегодняшнего дня началось голосование именно на "участках", которое продлится до 10 сентября. Мужское население, участвующее в голосовании, фактически одновременно регистрируется и в российских военкоматах, которым фейковые ТИК передают паспортные данные", - говорится в сообщении.
В Центре нацсопротивления отметили, что мобилизация жителей захваченных земель является нарушением международного гуманитарного права и виновные в этом преступлении лица понесут ответственность.