Оккупанты на "выборах" собирают данные о потенциальных призывниках для военкоматов, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Запорожской области оккупанты используют "выборы" для сбора данных потенциальных призывников в регионе.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Враг готовится к мобилизации на ВОТ юга и уже создал сеть военкоматов на захваченных землях Запорожья, но у этой репрессивной структуры нет данных. Поэтому враг использует "выборы", чтобы набрать информацию о мужском населении региона.

С сегодняшнего дня началось голосование именно на "участках", которое продлится до 10 сентября. Мужское население, участвующее в голосовании, фактически одновременно регистрируется и в российских военкоматах, которым фейковые ТИК передают паспортные данные", - говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления отметили, что мобилизация жителей захваченных земель является нарушением международного гуманитарного права и виновные в этом преступлении лица понесут ответственность.

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