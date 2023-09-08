В Кривом Роге завершены поисково-спасательные работы: 1 человек погиб, 54 получили ранения, в том числе 9 работников полиции.. ФОТОрепортаж
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В результате обстрела Кривого Рога рашистами погиб 1 человек, а 54 получили ранения.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"В Кривом Роге завершены поисково-спасательные работы. По состоянию на 13:30 известно о 55 пострадавших: 1 погибший и 54 ранены. Среди травмированных - 9 работников полиции", - говорится в сообщении.
Для усиления в город прибыли дополнительные полицейские группы из соседних регионов. Вблизи места обстрела развернуты палатки, где специалисты оказывают психологическую помощь, и мобильные пункты приема заявлений от потерпевших.