Новости • Война

В Кривом Роге завершены поисково-спасательные работы: 1 человек погиб, 54 получили ранения, в том числе 9 работников полиции.. ФОТОрепортаж

7 70410
В результате обстрела Кривого Рога рашистами погиб 1 человек, а 54 получили ранения.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"В Кривом Роге завершены поисково-спасательные работы. По состоянию на 13:30 известно о 55 пострадавших: 1 погибший и 54 ранены. Среди травмированных - 9 работников полиции", - говорится в сообщении.

Для усиления в город прибыли дополнительные полицейские группы из соседних регионов. Вблизи места обстрела развернуты палатки, где специалисты оказывают психологическую помощь, и мобильные пункты приема заявлений от потерпевших.

Смотрите: Рашисты ударили по админзданию в Кривом Роге: Погиб полицейский, около 40 пострадавших. ФОТОрепортаж (обновлено)

В Кривом Роге завершены поисково-спасательные работы: 1 человек погиб, 54 получили ранения, в том числе 9 работников полиции. 01
В Кривом Роге завершены поисково-спасательные работы: 1 человек погиб, 54 получили ранения, в том числе 9 работников полиции. 02
В Кривом Роге завершены поисково-спасательные работы: 1 человек погиб, 54 получили ранения, в том числе 9 работников полиции. 03

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Вадим Владимирович ca588c1e
    Такое впечатление что ПВО только есть под Киевом.
  • Любов Зайшла a6827dce
    Порошенко! захистив Київ. міг би захистити і Україну. та ми обрали шашлики
  • Ольга Костыря 22c17405
    Это не впечатление. Так и есть.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости