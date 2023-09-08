Оккупационные власти заявляют об открытии более 600 избирательных участков в Донецкой области

8 сентября российская оккупационная администрация открыла избирательные участки на территориях временно оккупированных Донецкой и Луганской областей для проведения фиктивных выборов.

Об этом сообщило российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на избирком РФ, передает Цензор.НЕТ.

По данным так называемого избиркома, в Донецкой области в пятницу в области открыли 615 избирательных участков.

"В единый день голосования (10 сентября) их количество увеличится примерно до 700. Всего в республике должно проголосовать около двух миллионов избирателей", - заявили в ведомстве.

В оккупированных регионах жителей обязывают "избрать" так называемых "депутатов Народного Совета республики" и представительных органов оккупационных муниципальных образований.

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Псевдовыборы на оккупированных территориях Украины РФ будут проводить с 8 по 10 сентября.

Россия "включила" временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября 2022 года и заявила о намерениях провести осенью 2023 года "выборы".