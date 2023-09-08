Студентам, которые согласятся воевать, могут оплатить обучение: в Раде зарегистрировали законопроект
Речь идет о проекте закона №9672-1, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады. Его автор – "слуга народа" Георгий Мазурашу.
Он предлагает дополнить ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в котором говорится, что студенты не будут мобилизоваться, такими словами: "граждане указанных категорий могут по собственному желанию дать согласие на призыв на военную службу во время мобилизации, в таком случае государство обеспечивает им получение соответствующего образования без каких-либо выплат со стороны этих граждан".
Потребность в принятии таких изменений Мазурашу обосновывает тем, что "нам необходимо стимулировать дополнительно граждан становиться на защиту Отечества". Целью законопроекта указано стимулирование студентов к добровольной мобилизации.
"Предложенные изменения, в частности, могут способствовать тому, что учащиеся на платной основе граждане могут по собственному желанию давать согласие на призыв на военную службу во время мобилизации и получить за это дополнительный бонус от государства в виде обеспечения безвозмездности получения соответствующего образования", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также Мазурашу утверждает, что реализация таких изменений "не требует немедленных дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины".
Законопроект зарегистрирован в Верховной Раде 5 сентября.