Студентам, которые согласятся воевать, могут оплатить обучение: в Раде зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому студенты дневной формы обучения могут согласиться на призыв в армию. В таком случае государство обеспечит им бесплатное получение образования.

Речь идет о проекте закона №9672-1, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады. Его автор – "слуга народа" Георгий Мазурашу.

Он предлагает дополнить ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в котором говорится, что студенты не будут мобилизоваться, такими словами: "граждане указанных категорий могут по собственному желанию дать согласие на призыв на военную службу во время мобилизации, в таком случае государство обеспечивает им получение соответствующего образования без каких-либо выплат со стороны этих граждан".

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Потребность в принятии таких изменений Мазурашу обосновывает тем, что "нам необходимо стимулировать дополнительно граждан становиться на защиту Отечества". Целью законопроекта указано стимулирование студентов к добровольной мобилизации.

"Предложенные изменения, в частности, могут способствовать тому, что учащиеся на платной основе граждане могут по собственному желанию давать согласие на призыв на военную службу во время мобилизации и получить за это дополнительный бонус от государства в виде обеспечения безвозмездности получения соответствующего образования", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Также Мазурашу утверждает, что реализация таких изменений "не требует немедленных дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины".

Законопроект зарегистрирован в Верховной Раде 5 сентября.