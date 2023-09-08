В Беларуси демонтировали уже более половины палаток в лагере ЧВК "Вагнер", - "Беларускі Гаюн"

Демонтаж палаток лагеря ЧВК "Вагнер" в селе Цель под Осиповичами (Беларусь) начался 28 июля. Сейчас нет уже более половины палаток.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", информирует Цензор.НЕТ.

"По данным мониторинговой группы, к началу демонтажа лагерь насчитывал около 292 палаток (включая палатки для хозяйственных нужд), а на текущий момент разобрано уже более 160 единиц, то есть 55%", - говорится в сообщении.

С 23 августа разобрали около 60 палаток. Отмечается, что на конец августа пришелся самый активный период демонтажа.

По состоянию на 8 сентября, лагерь ЧВК "Вагнер" насчитывает около 130 палаток или около 45% от начального количества.

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