В Беларуси демонтировали уже более половины палаток в лагере ЧВК "Вагнер", - "Беларускі Гаюн"
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Демонтаж палаток лагеря ЧВК "Вагнер" в селе Цель под Осиповичами (Беларусь) начался 28 июля. Сейчас нет уже более половины палаток.
Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", информирует Цензор.НЕТ.
"По данным мониторинговой группы, к началу демонтажа лагерь насчитывал около 292 палаток (включая палатки для хозяйственных нужд), а на текущий момент разобрано уже более 160 единиц, то есть 55%", - говорится в сообщении.
С 23 августа разобрали около 60 палаток. Отмечается, что на конец августа пришелся самый активный период демонтажа.
По состоянию на 8 сентября, лагерь ЧВК "Вагнер" насчитывает около 130 палаток или около 45% от начального количества.