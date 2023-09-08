Российский флот прибегает к уловкам в Черном море, чтобы создать видимость контроля, - ВМС ВСУ

Черноморский флот РФ сейчас не блокирует суда в акватории Черного моря, но прибегает к уловкам, чтобы создать видимость контроля как для внутренней российской, так и мировой аудитории.

Об этом в эфире Радио Свобода рассказал спикер ВМС Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас они в большинстве своем заняты тем, что несут службу по охране и обороне своих пунктов постоянной дислокации, мест базирования, своего побережья. Их тактика в Черном море сводилась к очень простой формуле: 12 морских миль - это суверенная территория, это территориальное море так называемое. Это та часть моря от берега, которая является фактически территорией государства", - сказал спикер.

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Однако, по словам спикера ВМС, флот России прибегает к уловкам, чтобы создать видимость контроля над Черным морем и грузовыми перевозками как для внутренней российской аудитории, так и для мировой.

"Они, пользуясь международным правом, перекрывают участок моря в этой части внутренней – экономической зоне – и объявляют там о проведении, например, учений по стрельбам. Это разрешается. И, соответственно, у них появляется юридический повод для того, чтобы этот участок контролировать. Они их (обучение. - Ред.) всегда делают на торговых путях для того чтобы усложнить мореходство таким образом. Некоторые суда этого, конечно, не учитывают, понимая что это все по факту фейк" - говорит Плетенчук.

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На самом деле флот РФ не имеет таких полномочий в море, поэтому прибегает к уловкам, официально прикрываясь учениями, добавляет спикер ВМС ВСУ.

"Для этого нет поводов, нет мандата. Кто вообще может объявлять какое-то эмбарго, например, блокаду? Это должны озвучивать международные организации. И Россия это понимает прекрасно, и поэтому они прибегают к таким уловкам. Но при этом их риторика для внутреннего потребителя - она совсем другая. У себя в информационном и в международном пространстве (это звучит. - Ред.) именно как предотвращение контрабанды оружия".