Жительнице Харьковщины, ставшей "и.о. директора" лицея во время оккупации и ездившей в РФ на "курсы", сообщено о подозрении, - прокуратура

На Харьковщине женщина во время оккупации стала "и.о. директора" в лицее и ездила в Курск и Белгород на "курсы переподготовки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

Отмечается, что 34-летняя жительница с. Оскол Изюмского района во время оккупации населенного пункта добровольно заняла должность "и.о. директора" в лицее.

"Она всесторонне планировала русифицировать образовательный процесс. Прежде всего, вводила русский язык и организовывала обучение по российским учебникам. "Директор" даже успела пройти курсы переподготовки кадров образования по российским стандартам в г. Курск и г. Белгород рф, чтобы воспитывать детей "в русском духе", – отметили в прокуратуре.

34-летней женщине сообщено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины).

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