Глава МИД Франции Колонна по поводу высказывания Путина о Зеленском: Доказанный антисемитизм
5 41948
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прокомментировала антисемитские заявления Владимира Путина о президенте Украины Владимире Зеленском и назвала их "мерзкими".
Об этом она написала в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Мерзкие инсинуации и отвратительные высказывания. Доказанный антисемитизм: заявления российского президента 5 сентября об украинском президенте и Украине возмутительны", - написала Колонна.