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Глава МИД Франции Колонна по поводу высказывания Путина о Зеленском: Доказанный антисемитизм

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Глава МИД Франции Колонна по поводу высказывания Путина о Зеленском: Доказанный антисемитизм
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прокомментировала антисемитские заявления Владимира Путина о президенте Украины Владимире Зеленском и назвала их "мерзкими".

Об этом она написала в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мерзкие инсинуации и отвратительные высказывания. Доказанный антисемитизм: заявления российского президента 5 сентября об украинском президенте и Украине возмутительны", - написала Колонна.

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Топ комментарии

  • discovery
    я б не чіплявся за національнісь - не гарно це, кацапняче це..
  • вячеслав карпович fdb20ae5
    F Ізраїль - країна меа якої записана в Коституції як захист євреїв у всьому світі - сором"язливо мовчить.
    Бридко дивитись. І на всіх цих піз**болів що кричали: - " Не критикуйте Ізраїль, не треба нічого говорити про дистримінацію громадян Украйни при перетені кордону або про співпрацю із ******". Бридкі бариги.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Зеленський це наш єврей і тільки нам можна його антисемітити
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