Глава МИД Франции Колонна по поводу высказывания Путина о Зеленском: Доказанный антисемитизм

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прокомментировала антисемитские заявления Владимира Путина о президенте Украины Владимире Зеленском и назвала их "мерзкими".