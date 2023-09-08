ООН предлагает РФ отменить часть основных санкций в обмен на возобновление "зернового соглашения", - СМИ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову соглашение из четырех пунктов, чтобы вернуть Россию к "зерновому соглашению".

Об этом сообщает германская газета Bild со ссылкой на секретное письмо генсека ООН Лаврову от 28 августа, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, в письме ООН предлагает России "четыре конкретных краеугольных камня соглашения между Секретариатом ООН и Российской Федерацией", которые должны "привести к возобновлению Черноморской инициативы".

Все четыре пункта содержат утвердительные ответы на требования российского лидера Владимира Путина.

В первом пункте Гутерриш предлагает отменить санкции ЕС (исключение из системы SWIFT) против Российского аграрного банка. Гутерриш предлагает использовать специально созданную дочернюю компанию российского банка RSHB Capital SA для обхода санкций.

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Во втором пункте генсек ООН предлагает Лаврову застраховать российские корабли от атак Украины в Азовском и Черном морях.

Гутерриш предлагает не только "страхование грузов для российского экспорта продовольствия и удобрений", но также страхование "каско и P&I". Речь идет о комплексном страховании от внешних воздействий на суда, используемые для транспортировки.

Генсек обещает РФ, что "Организация Объединенных Наций будет поддерживать страхование, чтобы подчеркнуть важность российского экспорта для глобальной продовольственной безопасности".

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В третьем пункте Гутерриш предлагает Лаврову вернуть активы в ЕС, которые были заморожены санкциями.

"ООН может продолжать помогать "размораживать" замороженные активы российских компаний по производству удобрений в Европейском Союзе", – говорится в письме.

В частности, генсек ООН предложил Лаврову "предоставить список конкретных счетов или активов" "для соответствующих исключений".

В четвертом пункте Гутерриш предлагает "обеспечить эффективный доступ российских судов, перевозящих продукты питания и удобрения, в порты ЕС через быстрые портовые разрешения".

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Он отметил, что ООН уже провела переговоры с Еврокомиссией и отдельными портовыми властями Германии, Бельгии, Испании и Нидерландов.

По данным издания, руководство РФ сейчас внимательно изучает предложения ООН и пока не согласилось на них, поскольку Кремль считает предложения "слишком хорошими, чтобы быть правдой" и сомневается в "технической осуществимости" этих послаблений.