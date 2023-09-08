РФ в августе вывела свою авиацию с территории Беларуси, - "Беларускі Гаюн"

Войска РФ вывели с территории Беларуси свою авиацию. Там остался только один российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные "Беларускі Гаюн".

"Одним из главных событий августа можно называть вывод всей авиационной группировки ВКС РФ, входившей в состав РГВ (Региональная группировка войск. – Ред.). Это произошло еще 5 августа.

Из аэродрома "Мачулищи" на аэродром "Сеща" (Брянская обл) улетели 11 вертолетов (4 ед. Ми-8 и 7 ед. Ми-24) ВКС РФ.

Из аэродрома "Барановичи" в РФ вылетели 9 истребителей Су-34 и Су-30СМ ВКС РФ", - говорится в сообщении.

По данным "Беларускі Гаюн", большинство улетевших самолетов и вертолетов находились в Беларуси с начала января 2023 года.

"Таким образом, авиационный компонент РГВ в Беларуси прекратил существовать. По состоянию на 1 сентября в Беларуси оставался лишь один штурмовик Су-25 ВКС РФ, прилетевший в "Мачулищи" 25 июля, а 31 августа перебазировался на аэродром "Лида", - отметили в мониторинговой группе.

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