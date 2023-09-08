За оскорбление военных могут ввести ответственность – арест или штраф

В Верховную Раду внесли законопроект о введении наказаний за проявление неуважения к военнослужащим. За это хотят наказывать арестом или штрафом.

Предложение содержится в проекте закона №10014, зарегистрированного представителем президента в ВР Федором Вениславским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Он предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей 185 - "Неуважение к военнослужащему Вооруженных Сил Украины, других, созданных в соответствии с законами Украины военных формирований".

Также, согласно законопроекту, наказывать будут за неуважение к сотрудникам ГУР, Службы внешней разведки, СБУ, УГО, Государственной специальной службы транспорта, Госспецсвязи, Нацгвардии, ГНСУ.

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Под неуважением в законопроекте понимают публично проявленное оскорбление, оскорбительное приставание к военным или препятствие в реализации ими своих прав и свобод.

Предложенное наказание - штраф от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов (3400-5100 гривень), административный арест на срок до 15 суток, общественные работы на срок от 50 до 60 часов, исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с вычетом 20% заработка или общественно-полезные работы сроком от 240 до 360 дней.

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Целью и задачей принятия законопроекта в пояснительной записке называют усиление правовой защиты военнослужащих.