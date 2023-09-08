Россияне могут устроить на псевдовыборах теракты и обвинить в этом Украину, - Центр нацсопротивления

Люди на временно оккупированных территориях должны избегать участия в псевдовыборах, в частности, потому, что враг может совершить теракты и обвинить в этом Силы обороны Украины.

Об этом заявил спикер Центра национального сопротивления Сил специальных операций "Остап", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы надеемся, что люди на ВТО будут избегать участия в псевдовыборах. По той причине, что враг может совершить теракты или какую-то другую провокацию и обвинить в этом Силы обороны", - сказал спикер.

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Кроме того, по его словам, пришедшие на участок мужчины могут попасть в списки на мобилизацию для оккупантов. "Если все-таки заставили идти на участок, то записывайте или фотографируйте имена на бейджах, которые есть у членов избирательных комиссий. Передадите любым удобным способом информацию о них Силам обороны", - отметил "Остап".

Он посоветовал, если есть возможность портить бюллетени, в частности, можно поставить несколько галочек: "Это ничего не изменит в результате, потому что никакого результата не существует. Результат уже сформирован четко в каждой громаде. Эти ключевые вещи можно и нужно делать. Но главное - будьте осторожны. Если есть угроза вашей жизни, позаботьтесь прежде всего о своей безопасности".

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По словам спикера, на самом деле псевдовыборы уже проходят с 1 сентября, потому что мобильные группы россиян ходят по домам и заставляют людей голосовать на дому. Они делают это потому, что практика показала: люди не идут на участки, поэтому трудно на пропагандистских каналах сделать картинку очередей. И они вынуждены тратить ресурсы и свозить людей с территории РФ, якобы местных.

Кроме того, "Остап" отметил, что списки людей, являющихся членами комиссий на этих псевдовыборах, есть и в Силах обороны. "Мы знаем этих людей и знаем, что их ждет в будущем", - добавил он.