В период празднования Рош га-Шана в Умани введут особый режим, в город начали прибывать хасиды

В Умани на период празднования Рош га-Шана введут особый режим. В город уже начали прибывать хасиды.

Об этом сообщила глава Умани Ирина Плетнева в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые жители и гости громады! С 11.09.2023 по 21.09.2023 на территории города Умань устанавливается особый режим въезда и выезда, передвижение граждан в связи с празднованием паломниками-хасидами религиозного праздника", - говорится в сообщении.

Запрещается въезд транспортных средств, в частности:

с а/д М-30 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка – Луганск – Изварино до г. Умань, на ул. Деревянко (база общества с ограниченной ответственностью "Стандарт Строительный");

въезд с а/д М-30 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка – Луганск – Изварино до г. Умань на ул. Каштановую;

въезд из с. Родниковка в г. Умань на ул. Павлова.

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С усиленным контрольно-пропускным режимом обеспечивается движение транспортных средств по таким улицам, в частности:

въезд с а/д М-30 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка – Луганск – Изварино до г. Умань, на ул. Деревянка;

въезд с а/д М-30 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка – Луганск – Изварино до г. Умань на ул. Вокзальную;

въезд с а/д М-30 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка – Луганск – Изварино до г. Умань на ул. Михайловскую;

въезд с а/д М-05 Киев-Одесса в г.Умань, на ул. Единение;

въезд из с.Городецкое (Паланская сельская территориальная община) в г. Умань, на перекрестке ул. Городецкая – ул. Максима Железняка г. Умань;

въезд. из с. Родниковка (Паланская сельская территориальная община) в г. Умань, на ул. Киевской, г. Умань.

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Обеспечивается движение транспортных средств с усиленным контрольно-пропускным режимом въезд с а/д М-05 Киев-Одесса в г.Умань, на ул. Освободителей для въезда только паломников-хасидов.

"Прошу быть толерантными и с пониманием отнестись к ситуации", – добавила Плетнева.