В период празднования Рош га-Шана в Умани введут особый режим, в город начали прибывать хасиды
Об этом сообщила глава Умани Ирина Плетнева в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемые жители и гости громады! С 11.09.2023 по 21.09.2023 на территории города Умань устанавливается особый режим въезда и выезда, передвижение граждан в связи с празднованием паломниками-хасидами религиозного праздника", - говорится в сообщении.
Запрещается въезд транспортных средств, в частности:
- с а/д М-30 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка – Луганск – Изварино до г. Умань, на ул. Деревянко (база общества с ограниченной ответственностью "Стандарт Строительный");
въезд с а/д М-30 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка – Луганск – Изварино до г. Умань на ул. Каштановую;
въезд из с. Родниковка в г. Умань на ул. Павлова.
С усиленным контрольно-пропускным режимом обеспечивается движение транспортных средств по таким улицам, в частности:
- въезд с а/д М-30 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка – Луганск – Изварино до г. Умань, на ул. Деревянка;
- въезд с а/д М-30 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка – Луганск – Изварино до г. Умань на ул. Вокзальную;
- въезд с а/д М-30 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка – Луганск – Изварино до г. Умань на ул. Михайловскую;
- въезд с а/д М-05 Киев-Одесса в г.Умань, на ул. Единение;
- въезд из с.Городецкое (Паланская сельская территориальная община) в г. Умань, на перекрестке ул. Городецкая – ул. Максима Железняка г. Умань;
- въезд. из с. Родниковка (Паланская сельская территориальная община) в г. Умань, на ул. Киевской, г. Умань.
Обеспечивается движение транспортных средств с усиленным контрольно-пропускным режимом въезд с а/д М-05 Киев-Одесса в г.Умань, на ул. Освободителей для въезда только паломников-хасидов.
"Прошу быть толерантными и с пониманием отнестись к ситуации", – добавила Плетнева.