В оккупированной части Запорожской области не хватает почти 3 тыс. врачей, - мэр Мелитополя Федоров

На временно оккупированной территории Запорожской области дефицит врачей составил 3 тыс. человек.

Об этом во время пресс-марафона по ситуации на временно оккупированных территориях сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По неофициальным данным, на временно оккупированной территории Запорожской области дефицит врачей - минимум три тысячи", - отметил мелитопольский мэр.

По его словам, это свидетельствует о том, что часть медиков уехала из оккупации, а другие отказываются работать на захватчиков.

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"Я также не знаю ни одного факта, чтобы кто-то из врачей оккупированного Мелитополя согласился работать во вражеских военных госпиталях", - подчеркнул Федоров.

Впрочем, отметил он, нехватка врачей отражается и на местных жителях, которые не могут получить квалифицированную медицинскую помощь.