В оккупированной части Запорожской области не хватает почти 3 тыс. врачей, - мэр Мелитополя Федоров
90616
На временно оккупированной территории Запорожской области дефицит врачей составил 3 тыс. человек.
Об этом во время пресс-марафона по ситуации на временно оккупированных территориях сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По неофициальным данным, на временно оккупированной территории Запорожской области дефицит врачей - минимум три тысячи", - отметил мелитопольский мэр.
По его словам, это свидетельствует о том, что часть медиков уехала из оккупации, а другие отказываются работать на захватчиков.
"Я также не знаю ни одного факта, чтобы кто-то из врачей оккупированного Мелитополя согласился работать во вражеских военных госпиталях", - подчеркнул Федоров.
Впрочем, отметил он, нехватка врачей отражается и на местных жителях, которые не могут получить квалифицированную медицинскую помощь.