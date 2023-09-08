Боевику "ЛНР", воевавшему против Украины и попавшему в плен под Клещиевкой Донецкой области, объявлено о подозрении, - Офис Генпрокурора

При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры доложено о подозрении боевику так называемой "ЛНР", воевавшему против ВСУ и попавшему в плен вблизи села Клещиевка Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в 2014 году житель г. Петрово-Красноселье вступил на должность "стрелка" в состав "Волчьей сотни". Подразделение входило в незаконное вооруженное формирование "первый полк казачьей национальной гвардии всевеликого войска донского имени Платова".

В дальнейшем он продолжил "служить" в "7-й отдельной мотострелковой бригаде 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР" на аналогичной должности.

Подозреваемый занимался разведкой украинских позиций и участвовал в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины на территории Луганской области.

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В начале августа 2023 года возле села Клещиевка Бахмутского района Донецкой области его задержали", - отметили в пресс-службе.

Ему инкриминированы посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 УК Украины).