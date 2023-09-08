США продолжили обучение украинцев на танках Abrams на несколько недель

По запросу Украины почти 200 украинских военных еще несколько недель будут совершенствовать навыки управления и ремонта американских танков Abrams.

Об этом сообщил в комментарии "Голосу Америки" спикер Командования Сухопутных сил США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, по запросу украинской стороны обучение продолжили до тех пор, пока продолжается переоснащение 31 американского танка, которые готовятся отправить в Украину.

"По запросу Украины военные будут поддерживать свои навыки управления и ремонта до того, как 31 танк, который США обязались переоборудовать и предоставить Украине осенью, будет готов", - заявил О'Доннелл, добавив, что тренировки займут несколько недель.

Учения проходят на американской базе в Германии.

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