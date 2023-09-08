Эстония изменяет условия временной защиты для украинских беженцев

В Эстонии изменяют сроки временной защиты для украинских беженцев. Ранее такая защита предоставлялась на год с последующим продлением на 12 месяцев. Теперь действие гуманитарной меры закончится через полтора года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, новые правила вступят в силу с 10 сентября 2023 года.

"Введением этого изменения мы сэкономим время как военным беженцам, так и Департаменту полиции и пограничной охраны. Если бы мы продолжили соблюдать нынешнюю практику, то следующей зимой нам нужно было бы продлевать временную защиту военных беженцев на пару месяцев. Пришлось бы зря "гонять" людей, бежавших от войны", – объяснила комиссар бюро идентичности и статусов Департамента полиции и пограничной охраны Марина Пилдма.

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Произойдут изменения и в порядке продления временной защиты. Для продления статуса необходимо будет сделать в бюро обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны новое фото на документ. Также людям могут задавать дополнительные вопросы об обстоятельствах их прибытия в Эстонию.

"Таким образом, мы обеспечим, чтобы человеку был выдан документ с новым фото и дополнительно сможем убедиться в том, что оказываем помощь тем, кто действительно бежал в Эстонию от войны", - отметила чиновница.

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