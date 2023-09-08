Путин будет запугивать Запад ядерным оружием, - Зеленский

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, в ближайшую зиму президент РФ Владимир Путин будет пугать мир применением ядерного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По моему мнению, у Путина остается один шаг - это пугать мир ядерным оружием. Он будет запугивать весь Запад, не Украину, хотя страдает прежде всего Украина и украинцы, но он будет запугивать. Он нашел это хрупкое место единства западных партнеров", - сказал Зеленский, выступая на открытии ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

По словам президента, Путин будет "давить на Запад и, прежде всего, на Соединенные Штаты Америки, потому что они также будут в хрупком времени, потому что это время электоральное, и я хотел бы на это обратить внимание".

"Нужно, чтобы президент Байден не сомневался, что мир - сильнее любого оружия. Нужно, чтобы государства, еще несколько балансирующие... поняли, что у нас одни моральные ценности, хотя и разные враги, по мнению, например, Израиля. Хотя я считаю, что, в конце концов, Россия - инвестор любого врага мирной жизни", - сказал Зеленский.

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"Запугивание ядерным оружием будет. Я считаю, что нужно просто пройти это время. Это будет такая зима, будет попытка блекаутов, вместе с запугиванием ядерным оружием. Потому что никаких аргументов агрессии у Путина нет. Он сдулся, как человек и политик", - сказал Зеленский.