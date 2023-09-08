Дания передала Украине первые 10 из подаренных танков Leopard 1

В Украину прибыли первые подаренные Данией, Германией и Нидерландами 10 танков Leopard 1. Остальные уже в пути.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Первые 10 танков уже отправлены в Украину. И еще больше - уже в пути", – заявили в Вооруженных силах Дании.

Отмечается, что датские военные в Германии учат украинских воинов использовать эти танки.

"Я не сомневаюсь, что это поможет им выиграть оборонительное сражение, которое они ведут сейчас", - заявил командующий армией Арпе Нильсен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минобороны Германии подтвердили передачу Украине танков Leopard-1

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Дания и Германия передадут Украине 80 танков Leopard 1.