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Предварительно, враг ударил по Кривому Рогу ракетой "Искандер К", - Игнат

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Предварительно, враг ударил по Кривому Рогу ракетой "Искандер К", - Игнат
По предварительным данным, россияне ударили по административному зданию полиции в Кривом Роге ракетой "Искандер К", хотя это мог быть и артиллерийский обстрел.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"Предварительные результаты - "Искандер К" по Кривому Рогу. Возможен все-таки артиллерийский обстрел. Это могут быть реактивные системы залпового огня, в частности, это касается и севера, и восточных областей. Окончательно скажут специалисты, работающие на месте, где будут найдены обломки ракет – двигатель, элементы, по которым можно идентифицировать тип боеприпаса", – отметил Игнат.

Он добавил, что в случае Кривого Рога, прифронтового города, враг наносит удары с небольшого расстояния, поэтому сигналы воздушной тревоги не успевают сработать.

Как отметил Игнат, в прифронтовых регионах враг может задействовать при обстрелах как баллистическое вооружение, так и С-300, РСЗО, ракеты "Искандер" с маркировкой К, которые могут запускаться со сравнительно небольших расстояний.

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Напомним, сегодня российские захватчики обстреляли Кривой Рог, есть попадание в админздание, в результате чего погиб 1 человек, а 60 пострадали.

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Топ комментарии

  • discovery
    кацапня заспокойтеся - нема, в тому рогу ні папи сані ні мами ріми,
    вони в хайфе, чи на берегах не злих Італії - їбаште в туда!
  • Панас Стець 477f2171
    який артилерійський "обстріл"? відрізнити вибух ракети від артвибуху вже не здатен? яка кацапарта може достати до кривого рогу????
  • Urs
    несе шо попало. Від лівого берега до Кривого Рогу 80 км.
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