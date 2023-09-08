Предварительно, враг ударил по Кривому Рогу ракетой "Искандер К", - Игнат

По предварительным данным, россияне ударили по административному зданию полиции в Кривом Роге ракетой "Искандер К", хотя это мог быть и артиллерийский обстрел.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Предварительные результаты - "Искандер К" по Кривому Рогу. Возможен все-таки артиллерийский обстрел. Это могут быть реактивные системы залпового огня, в частности, это касается и севера, и восточных областей. Окончательно скажут специалисты, работающие на месте, где будут найдены обломки ракет – двигатель, элементы, по которым можно идентифицировать тип боеприпаса", – отметил Игнат.

Он добавил, что в случае Кривого Рога, прифронтового города, враг наносит удары с небольшого расстояния, поэтому сигналы воздушной тревоги не успевают сработать.

Как отметил Игнат, в прифронтовых регионах враг может задействовать при обстрелах как баллистическое вооружение, так и С-300, РСЗО, ракеты "Искандер" с маркировкой К, которые могут запускаться со сравнительно небольших расстояний.

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Напомним, сегодня российские захватчики обстреляли Кривой Рог, есть попадание в админздание, в результате чего погиб 1 человек, а 60 пострадали.