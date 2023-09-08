Новости

В США все еще слишком много российских шпионов, - директор ФБР Рэй

2 42233
В США все еще слишком много российских шпионов, - директор ФБР Рэй
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй предупредил, что количество российских шпионов, работающих в Соединенных Штатах, "все еще слишком велико", несмотря на попытки выдворить их из страны.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"След российской разведки, а под этим понятием я имею в виду офицеров разведки, все еще слишком велик в Соединенных Штатах, и мы постоянно сталкиваемся с ней, пытаемся блокировать, предотвращать и препятствовать всеми способами, которыми можем", - сказал Рей в своей речи в Музее шпионажа в Вашингтоне.

При этом он отметил прогресс в уменьшении российских шпионов в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эксглава отдела контрразведки ФБР в Нью-Йорке признался, что работал на российского олигарха Дерипаску

"Скажу, что за последние несколько лет США добились значительных положительных успехов в уменьшении количества офицеров российской разведки в Соединенных Штатах, фактически изгнав их", - добавил Рей.

Отмечается, что угроза от действующих на территории США российских шпионов не нова.

В 2018 году Соединенные Штаты выслали 60 российских дипломатов, которых идентифицировали как агентов разведки, а также приказали закрыть российское консульство в Сиэтле в ответ на вероятное использование Россией нервно-паралитического вещества для отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

На Россию работают не только "традиционные офицеры разведки". Так, в 2020 году в США арестовали гражданина Мексики, обвинив его в помощи российской разведке.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Євген Зайцев
    Одного я знаю, це Трамп !
  • Псамметих II
    бабичева, отправьте на историческую родину, да и еще блогер Четвертое измерение, правда он канал свой на ютубе закрыл. Но еще там мразота.
  • Олег Каз
    Шпіони та шпіонерки з росії
    Між США та Москвою - човником...
    Шукайте у Трампа в офісі
    Та в ліжках крутих чиновників...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости