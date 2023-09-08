В США все еще слишком много российских шпионов, - директор ФБР Рэй

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй предупредил, что количество российских шпионов, работающих в Соединенных Штатах, "все еще слишком велико", несмотря на попытки выдворить их из страны.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"След российской разведки, а под этим понятием я имею в виду офицеров разведки, все еще слишком велик в Соединенных Штатах, и мы постоянно сталкиваемся с ней, пытаемся блокировать, предотвращать и препятствовать всеми способами, которыми можем", - сказал Рей в своей речи в Музее шпионажа в Вашингтоне.

При этом он отметил прогресс в уменьшении российских шпионов в США.

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"Скажу, что за последние несколько лет США добились значительных положительных успехов в уменьшении количества офицеров российской разведки в Соединенных Штатах, фактически изгнав их", - добавил Рей.

Отмечается, что угроза от действующих на территории США российских шпионов не нова.

В 2018 году Соединенные Штаты выслали 60 российских дипломатов, которых идентифицировали как агентов разведки, а также приказали закрыть российское консульство в Сиэтле в ответ на вероятное использование Россией нервно-паралитического вещества для отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

На Россию работают не только "традиционные офицеры разведки". Так, в 2020 году в США арестовали гражданина Мексики, обвинив его в помощи российской разведке.