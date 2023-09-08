Ракеты Taurus невозможно передать Украине так же быстро, как танки или ПВО, - Бербок
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью изданимм Funke Mediengruppe и французскому Ouest France, которое приводит Европейская правда.
По ее словам, чтобы освободить свои территории и нанести удар по российским линиям снабжения за линией обороны, необходимо преодолеть минный пояс, поэтому запрос Украины на ракеты с большим радиусом действия более чем понятен.
В то же время глава немецкого внешнеполитического ведомства призвала к тщательному рассмотрению этого вопроса.
"Это не то, что можно сделать быстро – как в случае с танками Leopard и системой противовоздушной обороны IRIS-T, ведь каждая деталь должна быть выяснена заранее", – отметила Бербок.
Отвечая на вопрос, следует ли запрограммировать крылатые ракеты таким образом, чтобы они не могли достигать территории РФ, она заявила, что другие страны-партнеры также ставили себе подобные вопросы и нашли для них решение.