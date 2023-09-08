НАБУ и САП наложили арест на активы Коломойского

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура после сообщения о подозрении бывшему бенефициарному владельцу "Приватбанка" Игорю Коломойскому приняли меры по аресту его активов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

На основании постановления Директора НАБУ, согласованного руководителем САП, сроком на 48 часов наложен арест на доли в уставном капитале обществ, которыми подозреваемый владеет прямо или косвенно, в разрезе 307 юридических лиц, в том числе акционерных обществ, расчетной стоимостью более 3 млрд грн, а также почти на 1 тыс. объектов недвижимого имущества и более 1,6 тыс. транспортных средств и судов.

В Высший антикоррупционный суд направлено ходатайство о наложении ареста на вышеуказанное имущество.

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"Это обусловлено необходимостью обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве по фактам присвоения средств "Приватбанка" в особо крупном размере, легализации доходов, полученных преступным путем, и служебного подлога, совершенного организованной группой", - пояснили в НАБУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 2 сентября 2023 бизнесмену Игорю Коломойскому вручили подозрение в легализации имущества, полученного мошенническим путем.

Вечером того же дня Шевченковский суд города Киева избрал меру пресечения Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей на 2 месяца или внесения залога в размере 509 млн грн.

Адвокаты Игоря Коломойского заявили о том, что они ждут полный текст судебного решения, чтобы подать апелляцию. До подачи апелляции никто залог не будет вносить.

7 сентября НАБУ сообщило Коломойскому о подозрении в завладении 9,2 млрд грн "ПриватБанка".