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НАБУ и САП наложили арест на активы Коломойского

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НАБУ и САП наложили арест на активы Коломойского
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура после сообщения о подозрении бывшему бенефициарному владельцу "Приватбанка" Игорю Коломойскому приняли меры по аресту его активов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

На основании постановления Директора НАБУ, согласованного руководителем САП, сроком на 48 часов наложен арест на доли в уставном капитале обществ, которыми подозреваемый владеет прямо или косвенно, в разрезе 307 юридических лиц, в том числе акционерных обществ, расчетной стоимостью более 3 млрд грн, а также почти на 1 тыс. объектов недвижимого имущества и более 1,6 тыс. транспортных средств и судов.

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В Высший антикоррупционный суд направлено ходатайство о наложении ареста на вышеуказанное имущество.

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"Это обусловлено необходимостью обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве по фактам присвоения средств "Приватбанка" в особо крупном размере, легализации доходов, полученных преступным путем, и служебного подлога, совершенного организованной группой", - пояснили в НАБУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 2 сентября 2023 бизнесмену Игорю Коломойскому вручили подозрение в легализации имущества, полученного мошенническим путем.

Вечером того же дня Шевченковский суд города Киева избрал меру пресечения Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей на 2 месяца или внесения залога в размере 509 млн грн.

Адвокаты Игоря Коломойского заявили о том, что они ждут полный текст судебного решения, чтобы подать апелляцию. До подачи апелляции никто залог не будет вносить.

7 сентября НАБУ сообщило Коломойскому о подозрении в завладении 9,2 млрд грн "ПриватБанка".

Топ комментарии

  • CrossFirenko
    Віднині всі чиновники САП і НАБУ стали баригами, які розікрали нашу Армію, і вбили свого брата. Дивіться правду на "Лайноплюсах"!
  • Галина Боброва a5494c7d
    Жги,Байден!
    Хотите самолеты и танки,пан президент?
    Меняем самолеты и танки на Беню
    Я - за!!
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Кто-то писал, что нужно следить за риторикой местной скабеевой - Мосейчук. Если на Беню наедут серьезно, то она перестанет петь песни про величайшего лидера современности и начнет критиковать власть. Пока такого не наблюдается.
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