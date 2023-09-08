Две трети из $1 миллиарда, обещанных США, пойдут на военную и гражданскую помощь в сфере безопасности, - Шмыгаль

Две трети миллиарда долларов замороженных активов российских олигархов, которые США планируют передать Украине, пойдут на военную и гражданскую помощь в сфере безопасности.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев анонсировал дополнительный пакет поддержки нашего государства на $1 млрд. Две трети этой суммы пойдет на новую военную и гражданскую помощь в сфере безопасности", - отметил Шмыгаль.

Из этой суммы Украина уже получила $5,4 млн.

"США впервые передают Украине конфискованные активы подсанкционных российских олигархов. Речь идет о первых $5,4 млн, которые будут направлены на реабилитацию украинских ветеранов. Это очень важно", - подчеркнул он.

Шмыгаль добавил, что Украина заставит Россию заплатить за все преступления и разрушения, в том числе финансово.

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Напомним, во время визита в Киев государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США впервые передадут Украине конфискованные у российских подсанкционных олигархов активы.