Новости

Две трети из $1 миллиарда, обещанных США, пойдут на военную и гражданскую помощь в сфере безопасности, - Шмыгаль

1 15229
Две трети из $1 миллиарда, обещанных США, пойдут на военную и гражданскую помощь в сфере безопасности, - Шмыгаль
Две трети миллиарда долларов замороженных активов российских олигархов, которые США планируют передать Украине, пойдут на военную и гражданскую помощь в сфере безопасности.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев анонсировал дополнительный пакет поддержки нашего государства на $1 млрд. Две трети этой суммы пойдет на новую военную и гражданскую помощь в сфере безопасности", - отметил Шмыгаль.

Из этой суммы Украина уже получила $5,4 млн.

"США впервые передают Украине конфискованные активы подсанкционных российских олигархов. Речь идет о первых $5,4 млн, которые будут направлены на реабилитацию украинских ветеранов. Это очень важно", - подчеркнул он.

Шмыгаль добавил, что Украина заставит Россию заплатить за все преступления и разрушения, в том числе финансово.

Читайте также: США впервые передадут Украине конфискованные у российских олигархов деньги, - Блинкен

Напомним, во время визита в Киев государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США впервые передадут Украине конфискованные у российских подсанкционных олигархов активы.

Топ комментарии

  • CrossFirenko
    Ясно розуміючи політику ОПи, можна констатувати, що цих грошей більше ніхто не побачить.
  • валерий коренев 41e3634f
    А воины это - арахуй, ермак и весь остальной сброд "хероев" и охфиса президента, не забудьте еще и арихстовича он как ни как а защищал тело величайшего с гранатометом в руках!!!!!!!!!!
  • Nihilist Toxicus
    Чому,таким воїнам-орденоносцям на реабілітації як Пікалов та Лисий може щось перепаде.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости