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Гутерриш о войне в Украине: Не верю в мирное решение в ближайшем будущем

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Гутерриш о войне в Украине: Не верю в мирное решение в ближайшем будущем
В ближайшее время мирного решения относительно войны в Украине не будет, поскольку стороны конфликта решили продолжать боевые действия.

Об этом заявил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Генсек ООН отметил, что в войне России против Украины чрезвычайно важны все усилия по посредничеству для урегулирования ситуации.

"Я не очень верю, что в ближайшем будущем мы получим мирное решение. Я считаю, что две стороны все же решили продолжать конфликт. И, конечно, надо отдать должное всем тем, кто с благими намерениями пытается сделать все возможное, чтобы эта драматическая ситуация нашла свое завершение", – заявил Гутерреш.

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Топ комментарии

  • Gary Grant
    "...обидві(!???!!!??????) сторони вирішили продовжити конфлікт..." Ну це повний пи₴дець🤦
  • Светлана Круп
    Драматична ситуація... Підарас смердючий - це війна! Війна на знищення нації, яку почали кацапи, дебіл ти, запливший жиром!
  • Mod Dom
    Підхуьловник Гутерреш назвав агресію московських нацистів "драматична ситуація".
    Німецький гітлер навіть не мріяв про такі префернції, які має гітлер московський
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