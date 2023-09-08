Гутерриш о войне в Украине: Не верю в мирное решение в ближайшем будущем

В ближайшее время мирного решения относительно войны в Украине не будет, поскольку стороны конфликта решили продолжать боевые действия.

Об этом заявил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Генсек ООН отметил, что в войне России против Украины чрезвычайно важны все усилия по посредничеству для урегулирования ситуации.

"Я не очень верю, что в ближайшем будущем мы получим мирное решение. Я считаю, что две стороны все же решили продолжать конфликт. И, конечно, надо отдать должное всем тем, кто с благими намерениями пытается сделать все возможное, чтобы эта драматическая ситуация нашла свое завершение", – заявил Гутерреш.

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