Россияне из артиллерии обстреляли окрестности Торецка, пострадала семья, в том числе двое подростков

8 сентября россияне из артиллерии обстреляли окрестности Торецка в Донецкой области, ранили двух подростков и их родителей.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"8 сентября 2023 года, в 12:20, оккупанты обстреляли пгт Пивничное г. Торецка. По предварительным данным, войска РФ атаковали населенный пункт из артиллерии.

Вражеский снаряд попал в частный дом, в котором находилась семья, в результате чего получили ранения двое братьев 14 и 15 лет и их 37-летняя мать и 43-летний отец. Пострадавшим предоставлена квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Также поврежден соседний жилой дом.

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