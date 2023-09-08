Бойцы 36-й ОБРМП получили комплекс БПЛА "H10 Poseidon". ФОТО

Петр Порошенко во время поездки в Донецкую область передал два комплекса БПЛА "H10 Poseidon" морпехам 36-й бригады и бойцам 28-й ОМБр. Каждый комплекс состоит из трех планеров и пункта управления на базе грузовика DAF.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Беспилотники имеют дальность работы до 150 км, высота – до 4000 метров. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который работает в пользу всех бригад зоны ответственности, разведки и наведения артиллерии, пользу корректировки огня больших калибров.

"Эти дроны сохранят не одну жизнь наших защитников. Поэтому вместе с дронами для меня было честью вручить и сертификаты прошедшим обучение членам экипажа БПЛА", - отметил Порошенко.

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Кроме того, беспилотникам передается комплекс управления на подвижной базе.

"Это – командный пункт, там есть рабочие места и для пилота, и для оператора, и для артиллериста, и для командира. Это комплекс, изготовленный нашей командой. Мы сами его разработали, привезли для этого DAFы по договоренностям с министром обороны Британии. Для того чтобы операторы сидели в комфортных условиях, чтобы не под дождем, не на ветру стояли мониторы", – рассказал Порошенко.

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