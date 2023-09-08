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Бойцы 36-й ОБРМП получили комплекс БПЛА "H10 Poseidon". ФОТО

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Петр Порошенко во время поездки в Донецкую область передал два комплекса БПЛА "H10 Poseidon" морпехам 36-й бригады и бойцам 28-й ОМБр. Каждый комплекс состоит из трех планеров и пункта управления на базе грузовика DAF.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Бойцы 36-й ОБРМП получили комплекс БПЛА H10 Poseidon 01

Беспилотники имеют дальность работы до 150 км, высота – до 4000 метров. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который работает в пользу всех бригад зоны ответственности, разведки и наведения артиллерии,  пользу корректировки огня больших калибров.

"Эти дроны сохранят не одну жизнь наших защитников. Поэтому вместе с дронами для меня было честью вручить и сертификаты прошедшим обучение членам экипажа БПЛА", - отметил Порошенко.

Бойцы 36-й ОБРМП получили комплекс БПЛА H10 Poseidon 02

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Кроме того, беспилотникам передается комплекс управления на подвижной базе.

Бойцы 36-й ОБРМП получили комплекс БПЛА H10 Poseidon 03

"Это – командный пункт, там есть рабочие места и для пилота, и для оператора, и для артиллериста, и для командира. Это комплекс, изготовленный нашей командой. Мы сами его разработали, привезли для этого DAFы по договоренностям с министром обороны Британии. Для того чтобы операторы сидели в комфортных условиях, чтобы не под дождем, не на ветру стояли мониторы", – рассказал Порошенко.

Бойцы 36-й ОБРМП получили комплекс БПЛА H10 Poseidon 04

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Топ комментарии

  • alex petrivskiy
    и от зеленского большой-большой прювет.
  • Чайка Київ
    Дякуємо, Петре Олексійовичу.
    Господи, бережи та допомагай нашим захисникам
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    От коли якийсь ''смаколик'' для ЗСУ так ''Порох'' замішаний. А як скандал-зашквар -так зелений кагал вчергове обкакався!
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