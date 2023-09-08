Россияне модернизировали "шахеды" и сделали их менее заметными для украинских радаров, - Игнат

Россияне модернизируют свое вооружение. В частности, фугасную авиабомбу превратили в управляемую, а "шахеды" сделали менее заметными для украинских радиолокационных систем.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что враг сосредоточился на производстве дронов, в частности, по словам Игната, за год использования "шахедов" враг сделал их менее заметными для украинских радиолокационных систем. Специалисты, исследующие фрагменты или уцелевшие апарты, находят там некоторые элементы модернизации.

Он добавил, что россияне уже переделали фугасную авиационную бомбу под управляемую, то есть увеличили ей радиус применения, чтобы не входить в зону поражения.

"Вражеский истребитель с расстояния 50 км от линии столкновения может запустить эту бомбу с высоты свыше 10 тыс. м, и она пролетит 70 км для поражения наших позиций. Да, они хотят их еще модернизировать, возможно их блоки управления, чтобы она была точнее. Мы видим сейчас, что эти бомбы не первый месяц применяются, и точность их не высока. Они часто попадают и в жилые дома, гражданские объекты, враг берет количеством", - сказал Игнат.

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"Вооружение, которое враг применяет против нас, разное. Враг будет и может применять и зенитные ракеты, и РСЗО, а также ракеты небольшого радиуса действия именно по прифронтовым территориям, куда могут доставать эти средства. Также не забываем об использовании врагом управляемых авиабомб, которые Тактическая авиация постоянно использует. Тактические Су-35 из Азовского моря прежде всего применяют эти бомбы. Далее - это дальнобойные ракеты, высокоточные, о которых недавно говорили в ГУР, которых менее 600 в наличии у оккупанта. Это крылатые ракеты, баллистические, аэробалистические, которые враг имеет в небольшом количестве, но продолжает их производить на своих мощностях", - рассказал он.

Напомним, в ОК "Південь" сообщали, что количество примененных БПЛА этой ночью указывает на то, что россиянам удалось наладить собственное производство. Также на корпусе БпЛА имеется соответствующая специфическая маркировка.

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