В Черном море и дельте Дуная пройдут военно-морские учения "Sea Breeze 23.3" с участием 7 стран, в том числе Украины

ВМС Румынии и США организуют учения "Sea Breeze 23.3", которое продлится с 11 по 15 сентября в Черном море и дельте Дуная. Участие также примут военнослужащие из Болгарии, Франции, Великобритании, Турции и Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Румынии, которое приводит Европейская правда, передает Цензор.НЕТ.

Основной целью проведения учений является развитие оперативной и тактической совместимости между странами-участницами в сфере противодействия взрывоопасным предметам, в частности морским минам с целью обеспечения свободы судоходства.

От ВМС Румынии в учениях будут задействованы морской земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente, быстроходный водолазный корабль Venus, бронекатер Posada, три бронетранспортера-амфибии, штурмовые катера и другие плавсредства, а также специалисты по обезвреживанию взрывных устройств, морские пехотинцы.

От США в учениях примут участие морской патрульно-разведывательный самолет Poseidon, водолазы-саперы с катерами и специальной техникой, а от других стран-участниц – водолазы, специалисты по обезвреживанию взрывных устройств и штабные офицеры.

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