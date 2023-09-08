В Черном море и дельте Дуная пройдут военно-морские учения "Sea Breeze 23.3" с участием 7 стран, в том числе Украины
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Румынии, которое приводит Европейская правда, передает Цензор.НЕТ.
Основной целью проведения учений является развитие оперативной и тактической совместимости между странами-участницами в сфере противодействия взрывоопасным предметам, в частности морским минам с целью обеспечения свободы судоходства.
От ВМС Румынии в учениях будут задействованы морской земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente, быстроходный водолазный корабль Venus, бронекатер Posada, три бронетранспортера-амфибии, штурмовые катера и другие плавсредства, а также специалисты по обезвреживанию взрывных устройств, морские пехотинцы.
От США в учениях примут участие морской патрульно-разведывательный самолет Poseidon, водолазы-саперы с катерами и специальной техникой, а от других стран-участниц – водолазы, специалисты по обезвреживанию взрывных устройств и штабные офицеры.