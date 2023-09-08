Польша будет производить ПТРК Javelin

В Польше локализуют производство американских противотанковых комплексов (ПТРК) Javelin.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, сообщает PAP.

Компании Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и Javelin Joint Venture (JJV) заключили соглашение о производстве ПТРК в Польше. Ответственность за реализацию проекта несет предприятие Mesko SA.

По словам члена правления по вопросам развития Mesko SA Пшемыслава Ковальчука, в Польше будут разрабатывать не пусковую установку или ее компоненты, а ракеты к этому комплексу.

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Ожидается, что полное производство систем будет достигнуто "в течение нескольких лет".

"Основным подрядчиком будет завод Mesko, дополнительно по некоторым деталям нас поддержат заводы и компании Polish Armaments Group, которые уже производят компоненты и участвуют в цепочках поставки американских партнеров", - отметил он.

Ковальчук заверил, что соглашение не означает отказа от производства ракет Pirat в рамках совместной польско-украинской разработки. Он уточнил, что Pirat проходит процесс сертификации и должен восполнить другой пробел на рынке, чем Javelin.

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