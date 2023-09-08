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Вследствие российского удара по Кривому Рогу пострадали 73 человека, - ОВА

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Вследствие российского удара по Кривому Рогу пострадали 73 человека, - ОВА
Вследствие российского ракетного удара по Кривому Рогу 8 сентября пострадали 73 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он отметил: "По уточненной информации, в Кривом Роге 73 пострадавших. Из них 35 – в больнице. Состояние 34-летнего и двух 28-летних мужчин медики все еще оценивают как тяжелое. Один человек погиб.

В городе, среди прочего, изуродованы 62 многоквартирных дома и 7 частных домов. Повреждены более полусотни автомобилей. Коммунальные службы все еще расчищают территорию от обломков. Вывезли около 210 т разрушенных конструкций".

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Топ комментарии

  • Amarr Stuliy
    А наши терпилы как-то ответят или президент выпустит вечером свой очередной тошнотворный видосик?
  • Olga A 6130c05e
    На окружных избирательных комиссиях в Кривом Роге закончился подсчет голосов. Во втором туре выборов Президента Украины большинство криворожан проголосовали за Владимира Зеленского. Нашего земляка поддержали 372 тысячи 3 горожанина.

    За Петра Порошенко в Кривом Роге проголосовали 35 тысяч 157 горожан.

    Жрите, не обляпайтесь.
  • Olga A 6130c05e
    Ненавиджу всiх загалом i кожного окремо з тих, кто вибрав 4-разового ухилянта, крадiя 40 млн. доларiв з Привату, розмiновувача Чонрагу i моря бiля Марiуполя, ..................................................................................... Довгий список, нема часу писати. Чи Ви не бачите причинно-наслiдкових звязкiв? Питання риторичне. Впевнена, що нi)))
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