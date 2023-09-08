Вследствие российского удара по Кривому Рогу пострадали 73 человека, - ОВА

Вследствие российского ракетного удара по Кривому Рогу 8 сентября пострадали 73 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он отметил: "По уточненной информации, в Кривом Роге 73 пострадавших. Из них 35 – в больнице. Состояние 34-летнего и двух 28-летних мужчин медики все еще оценивают как тяжелое. Один человек погиб.

В городе, среди прочего, изуродованы 62 многоквартирных дома и 7 частных домов. Повреждены более полусотни автомобилей. Коммунальные службы все еще расчищают территорию от обломков. Вывезли около 210 т разрушенных конструкций".

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