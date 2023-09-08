Россия депортировала 3,5 тысячи человек из украинских тюрем на оккупированных территориях, - Лубинец

Оккупанты депортировали на территорию России 3500 заключенных, отбывавших наказание на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил по результатам встречи с делегацией специального докладчика Совета ООН по правам человека по вопросам пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания Элис Джил Эдвардс, передает Цензор.НЕТ.

"Проинформировал, что российские оккупанты депортировали на территорию РФ 3500 заключенных, отбывавших наказание на временно оккупированных территориях. После отбывания наказания они находятся в местах временного содержания для иностранцев и Россия отказывается их передать непосредственно Украине, пытается отправить их под видом украинских беженцев в Грузию или в Латвию", – отметил он.

Лубинец презентовал Эдвардс деятельность Департамента по реализации национального превентивного механизма (НПМ) и заявил, что несмотря на военную агрессию и осуществление активных боевых действий, Украина обеспечивает неукоснительное выполнение взятых на себя международных обязательств в полном объеме, в первую очередь - в части обеспечения соблюдения прав человека и гражданина путём реализации НПМ.

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Он проинформировал спецдокладчика Совета ООН о том, что с начала полномасштабной войны было проведено 525 посещений мест несвободы, по результатам проверок которых за год было направлено 109 представлений уполномоченного и привлечено 55 работников к дисциплинарной ответственности.

"Элис Джил Эдвардс сообщила о визите на место, где Украина удерживает российских военнопленных и удостоверилась в том, что они находятся в хороших условиях и не подвергаются пыткам. Также интересовалась вопросами работы СИЗО в Украине в условиях военного положения и получила ответы на все вопросы, что касаются этой тематики", - заверил он.

Лубинец отметил, что их стратегическая цель - развитие лучшего в Европе национального превентивного механизма, искоренение проявлений жестокого или бесчеловечного обращения не только в местах несвободы, но и в обществе в целом.

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