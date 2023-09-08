В течение 8 сентября ВСУ отразили атаки россиян на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 8 сентября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются пятьсот шестьдесят вторые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

В течение суток произошло 24 боевых столкновения. Враг нанес 10 ракетных, 60 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Бологовки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, это, в частности, Гасичевка, Блешня Черниговской области, Винторовка, Середина-Буда, Старые Вырки, Веселовка, Грабовское Сумской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Красное Первое, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Кучеровка, Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары недалеко от Белогоровки Луганской области, Спорного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Веселое, Спорное, Раздолевка, Ямполевка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении враг нанес авиационный удар возле Белой Горы Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Часов Яр, Ивановское, Клищиевка, Нью-Йорк, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Новокалиново, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки наши защитники отбили более 10 атак врага. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка Донецкой области.

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На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары неподалеку от Урожайного, Старомайорского и Новодаровки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Омельника, Малой Токмачки, Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Гуляйполе, Левадное, Малая Токмачка, Пятихатки, Роботино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары возле Казацкого, Отрадокаменки, Бургунки, Томиной Балки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Антоновка, Херсон, Велетенское, Томина Балка Херсонской области.

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В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории, имеют успех в районе южнее Роботиного, закрепляются на достигнутых рубежах.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 – по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражен 1 склад боеприпасов, 9 артиллерийских средств, 6 пунктов управления, 1 станция радиоэлектронной борьбы противника".

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