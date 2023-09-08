США в ООН: Кремль стремится скрыть военные потери в Украине за псевдовыборами на оккупированных территориях

Россия с помощью псевдовыборов на оккупированных территориях хочет скрыть от россиян поражение армии РФ.

Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя США при Организации посол Роберт Вуд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Кремль спешит состряпать успехи на выборах, чтобы скрыть от российского народа военные потери в Украине", - подчеркнул представитель США.

Он подчеркнул, что российские "выборы" в Украине являются полной фальсификацией, и в Москве это хорошо осознают, однако пытаются создать видимость легитимности и хоть как-то повысить "явку" на оккупированных территориях.

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Дипломат отметил, что попытки РФ провести фиктивные выборы на временно оккупированных территориях никоим образом не отражают законного волеизъявления народа Украины, мужественно опирающегося на попытки Кремля силой изменить границы.

"Соединенные Штаты никогда не признают претензий РФ на какую-либо территорию Украины. Мы однозначно осуждаем продолжение российской оккупации и в дальнейшем будем работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину военной техникой, необходимой ей для защиты", - отметил представитель США.

В этой связи он призвал все страны-члены ООН воздерживаться от шагов, способствующих доверию к фиктивным выборам РФ на суверенной территории Украины.

"Мы все должны назвать вопиющие нарушения Россией международного права тем, чем они являются – пятном на нашей коллективной истории как организации, в основе которой лежит поддержание мира во всем мире, а также посягательством на международный порядок, основанный на наших правилах", - заявил представитель американской миссии в ООН.

Дипломат подчеркнул, что Украина не просто борется за свое выживание, но и отстаивает международный порядок и его устои.

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"Поэтому очень важно, чтобы мы все однозначно были на стороне Украины", - подчеркнул представитель США.

Как сообщалось, Совбез ООН в пятницу собрался на заседание в связи с попыткой РФ провести на захваченных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей так называемые местные выборы.