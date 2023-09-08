Дунайские порты приобщили к инициативе Grain from Ukraine

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского Grain from Ukraine теперь будет касаться и дунайских портов Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Во время заседания 8 сентября правительство поддержало постановление о привлечении украинских портов на Дунае к оказанию гуманитарной помощи в виде пшеницы и кукурузы странам Африки и Азии.

"Это наш вклад в мировую продовольственную безопасность. Работаем с ООН и другими нашими партнерами, чтобы полноценно восстановить аграрный экспорт из Украины и окончательно разблокировать наши черноморские порты", - подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщил премьер-министр, по состоянию на данный момент в рамках уборочной кампании в Украине собрано 34 млн тонн урожая. В том числе 22 млн тонн пшеницы. При этом внутренняя потребность, по его словам, составляет 6-7 млн тонн в год.

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