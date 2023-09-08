Полицейские обнаружили в Украине 80 российских пыточных и мест несвободы, - МВД

Полицейские обнаружили в Украине 80 российских пыточных и мест несвободы, где пытали украинцев во время оккупации.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал МВД, об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко во время встречи с Элис Джил Эдвардс, специальным докладчиком ООН по вопросам пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания.

Недавно следователи Главного следственного управления обнаружили еще одну пыточную на территории деоккупированной Бучи. Там в период с 3 по 7 марта 2022 года российские военные незаконно удерживали 151 человека. Оккупанты не давали людям медикаменты, еду и воду.

"Мы не можем забывать, что многие военнослужащие и спасатели до сих пор находятся в плену. А родные этих людей не имеют должного доступа к информации относительно их содержания. В российском плену находятся и гражданские. Фактически они заложники. Все эти вопросы требуют особого внимания международного сообщества!" – отметила Екатерина Павличенко.

Читайте также: 75 украинских детей пострадали от пыток оккупантов, - Офис генпрокурора