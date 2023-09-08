Сунак на саммите G20 объявит о проведении глобального саммита по блокированию РФ Черноморской инициативы, - Reuters

На саммите лидеров Большой двадцатки (G20), который пройдет 9-10 сентября в Индии, Великобритания готовится объявить о проведении глобального мероприятия, посвященного черноморской блокаде со стороны Российской Федерации.

Об этом объявит премьер-министр страны Риши Сунак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Предполагается, что Сунак публично объявит о проведении глобального саммита по вопросам продовольственной безопасности для решения последствий российской блокады Черного моря.

Саммит по продовольственной безопасности, который состоится в Лондоне 20 ноября, объединит правительства, международные организации и компании, сообщили в офисе Сунака.

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Сунак также обратится к мировым лидерам с призывом дать понять президенту РФ Владимиру Путину, что выход из Черноморской зерновой инициативы ужесточит глобальную изоляцию России.

Перед отправкой в Индию британский премьер заявил журналистам, что пока Путин снова пропускает саммит G20, остальные члены будут работать над "разгребанием завалов путинского разрушения".

"Это начинается с преодоления ужасающих глобальных последствий удушения Путиным наиболее важных ресурсов, в том числе его блокады и атак на украинское зерно", - подчеркнул Сунак.

Сообщается также о намерениях Британии использовать военную разведку и наблюдения для мониторинга российской активности в Черном море, чтобы сдержать любые российские удары по перевозящим зерно гражданским судам.