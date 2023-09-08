Сунак на саммите G20 объявит о проведении глобального саммита по блокированию РФ Черноморской инициативы, - Reuters
Об этом объявит премьер-министр страны Риши Сунак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
Предполагается, что Сунак публично объявит о проведении глобального саммита по вопросам продовольственной безопасности для решения последствий российской блокады Черного моря.
Саммит по продовольственной безопасности, который состоится в Лондоне 20 ноября, объединит правительства, международные организации и компании, сообщили в офисе Сунака.
Сунак также обратится к мировым лидерам с призывом дать понять президенту РФ Владимиру Путину, что выход из Черноморской зерновой инициативы ужесточит глобальную изоляцию России.
Перед отправкой в Индию британский премьер заявил журналистам, что пока Путин снова пропускает саммит G20, остальные члены будут работать над "разгребанием завалов путинского разрушения".
"Это начинается с преодоления ужасающих глобальных последствий удушения Путиным наиболее важных ресурсов, в том числе его блокады и атак на украинское зерно", - подчеркнул Сунак.
Сообщается также о намерениях Британии использовать военную разведку и наблюдения для мониторинга российской активности в Черном море, чтобы сдержать любые российские удары по перевозящим зерно гражданским судам.