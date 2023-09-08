Истребители Великобритании патрулируют маршруты гражданских кораблей с зерном, чтобы сдерживать угрозу российских атак

Боевые самолеты Королевских ВВС патрулируют маршруты следования гражданских судов с зерном, чтобы не сдерживать угрозу российских атак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

Отмечается, что Минобороны Великобритании усилило свою активность в регионе после того, как Москва начала атаки против инфраструктуры украинских портов, привлеченных к перевозке зерна.

В самом Минобороны заявляют, что это разведывательные меры, имеющие целью наблюдать за действиями России в Черном море и "в рамках этих операций по наблюдению самолеты ВВС Великобритании совершают полеты над этим районом, чтобы удержать Россию от нанесения незаконных ударов по гражданским судам во время перевозки зерна".

Об этом стало известно после того, как правительство объявило, что в ноябре Великобритания проведет международный саммит по продовольственной безопасности, "чтобы решить причины отсутствия продовольственной безопасности и недоедания".

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