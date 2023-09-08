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Силы обороны преуспевают южнее села Работино, - Генштаб

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Силы обороны преуспевают южнее села Работино, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о наступлении ВСУ на южном направлении в течение 8 сентября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории, преуспевают в районе южнее села Работино, закрепляются на достигнутых рубежах".

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