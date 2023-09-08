Информацию о том, что Маск приказал выключить Starlink возле Крыма, нужно тщательно проверить, - ГУР МО

Информация о распоряжении американского миллиардера Илона Маска отключить спутниковую связь Starlink в прошлом году в районе временно оккупированного Крыма, чтобы помешать украинской атаке на военно-морской флот РФ, требует тщательной проверки.

Об этом заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Информацию о том, что Маск вроде бы отключил Starlink, нужно проверять и проверять к тому же несколько раз. Возможно, назначить определенную группу, которая будет изучать этот вопрос. Потому что мощная информационная кампания и мощный информационный ресурс, используемый РФ, достаточно сильно влияет на подачу информации, комментарии и оценки", - отметил Скибицкий.

Он однако не опроверг и не подтвердил подготовку такой операции.

Скибицкий отметил, что Starlink – это очень мощная система связи, и с ней было много разных недоразумений из-за, возможно, недостаточного умения использовать ее должным образом. Кроме того, у украинских военных возникало множество проблем с технической эксплуатацией этой сложной системы.

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Напомним, ранее биограф Маска Айзексон утверждал, что он хотел сорвать атаку ВСУ на флот РФ на территории Крыма. Американский миллиардер боялся, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на успешную атаку Украины.

Напомним, ранее биограф Маска Айзексон утверждал, что он хотел сорвать атаку ВСУ на флот РФ возле Крыма. Американский миллиардер боялся, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на успешную атаку Украины.

Маск отрицает эту информацию.