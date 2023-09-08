Правоохранителям неизвестно местонахождение бронированного Mercedes Медведчука, - СМИ. ФОТО

Местонахождение бронированного автомобиля Mercedes-Benz S500 4 Matic, находящегося в собственности обвиняемого в государственной измене бывшего народного депутата Виктора Медведчука, пока неизвестно.

Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора по запросу проекта "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"По постановлению следственного судьи Лычаковского районного суда Львова наложен арест на имущество подозреваемого М., в том числе на автомобиль марки MERCEDES-BENZ S500 4 MATIC 2014 года выпуска, госномер АА1937ОИ, о чем внесены соответствующие сведения в Государственный реестр обременений движимого имущества. Указанный автомобиль объявлен в розыск в соответствии с постановлением следователя. В настоящее время его местонахождение неизвестно", – говорится в ответе прокуратуры.

С вопросом об автомобиле бывшего нардепа журналисты обратились также в Государственное бюро расследований, следователи которого проводили досудебное расследование по делу Медведчука. В ведомстве отказались сообщать какую-либо информацию, сославшись на тайну досудебного расследования.

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Активы Медведчука и его супруги Оксаны Марченко в Украине арестованы.

Напомним, в апреле 2022 года Виктор Медведчук был задержан при попытке бежать из Украины.

22 сентября 2022 года во время масштабного обмена пленными Украина передала Виктора Медведчука РФ. Его одного удалось обменять на 200 пленных украинцев. Всего во время обмена удалось освободить 215 защитников Украины.

10 января 2023 Владимир Зеленский лишил Медведчука гражданства Украины. 13 января Верховная Рада забрала у кума Путина мандат народного депутата.

11 апреля 2023 года СБУ объявила в розыск супругу Медведчука Оксану Марченко. По данным следствия, ее компании финансировали Росгвардию и МВД РФ.

24 мая 2023 года Медведчук был лишен права вести в Украине адвокатскую деятельность.