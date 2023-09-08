Маск без разрешения передал биографу частную переписку с украинским вице-премьером Федоровым, - Financial Times

Американский миллиардер, основатель Tesla, SpaceX и владелец X Илон Маск передал своему биографу частные сообщения от вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова без запроса на разрешение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщает Financial Times.

Федоров заявил изданию FT, что ему не было известно о том, что Уолтер Айзексон получил и опубликовал сообщение в биографии Маска.

"Это не очень красиво. Я никогда не демонстрировал и не рассказывал о нашей переписке публично", — сказал Федоров.

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В своей книге Айзексон рассказывает, как Маск вмешался, чтобы перекрыть украинским военным доступ Starlink к оккупированной российскими войсками украинской территории. Вмешательство помешало тайной атаке украинских военно-морских беспилотников на Черноморский флот России в Севастополе, в оккупированном Крыму.

Биография и соответствующая колонка Айзексона в Washington Post в пятницу включает в себя обмен текстовыми сообщениями, где Федоров умоляет Маска восстановить связь Starlink с украинскими силами.

Федоров был шокирован, когда FT показало статью Post, но сказал, что, поскольку сообщением уже год, их публикация вряд ли будет иметь оперативные последствия.

После сообщений СМИ в октябре прошлого года о перебоях в работе Starlink в Украине, Маск согласился возобновить работу украинских сил, действующих вблизи российских.

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Федоров сказал, что Маск сказал ему, что выключил сервис Starlink на линии фронта на юго-востоке Украины, когда Федоров попросил его фактически включить связь в Крыму и до границ по состоянию на 1991 год.

"Когда включил, то написал, что снова включил", - добавил Федоров.

Федоров, неоднократно публично благодаривший Маска за предоставление услуги Starlink, повторил свою благодарность.

"Я думаю, что если бы он этого не сделал, это была бы катастрофа, мы просто не смогли биться так, если бы он этого не сделал", - отметил министр.

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Федоров признал длительные и частые разговоры через текстовые сообщения с Маском после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Министр рассказал, что после того, как Маск опубликовал в Twitter сообщение, которое Федоров воспринял как пророссийское, он написал текстовое сообщение миллиардеру.

"Я объяснил ему, что он не прав, что мы там как бы боремся за свою независимость", - добавил Федоров.

Газета отмечает, что временное прекращение работы Starlink произошло в решающий момент контрнаступления Украины осенью прошлого года после полного восстановления контроль над оккупированной Россией территорией в Харьковской области и отвоевать земли в направлении Крыма.

Газета отмечает, что временное прекращение работы Starlink произошло в решающий момент контрнаступления Украины осенью прошлого года после полного восстановления контроля над оккупированной Россией территории в Харьковской области и помешало отвоевать земли в направлении Крыма.

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